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إنتر يسجل خسارة مالية قياسية في ميزانيته

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إنزاغي إنتر ميلان
لقاء سابق لإنتر ميلان

إنتر يسجل خسارة مالية قياسية في ميزانيته

ميونخ - د ب أ

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كشف نادي إنتر ميلان، حامل لقب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن خسارة مالية قياسية في ميزانيته للسنة المالية 2020 - 2021 بقيمة 245.6 مليون يورو (284.3 مليون دولار)، وفقا لصحيفة (لاغازيتا ديللو سبورت) الإيطالية.

وأعلن إنتر: العام تأثر بشكل كبير بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد - 19 - في كل من إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم - والتدابير التقييدية المعتمدة لحماية الصحة العامة وأنشطة الإنتاج.

ولم تلعب الأندية في إيطاليا في ملاعب ممتلئة وسط الوباء ويتوقع إنتر خسارة أخرى - وإن كانت أقل بكثير – في العام المالي الحالي.

كان يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإيطالي برصيد 36 لقبا، أعلن مؤخرا عن خسارة في ميزانيته تقدر بـ209.9 مليون يورو عن السنة المالية الماضية.

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