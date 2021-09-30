.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنريكي يستدعي موهبة برشلونة

  • الخط
موهبة برشلونة غافي

إنريكي يستدعي موهبة برشلونة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قرر لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني استدعاء غابي بايز، 17 عاما، لاعب وسط برشلونة لقائمة الماتادور لمواجهة إيطاليا الأسبوع المقبل في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الإيطالي بطل أوروبا في ميلانو يوم الأربعاء المقبل، بعد ثلاثة أشهر من لقائهما في المربع الذهبي ليورو 2020.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين فرنسا بطلة العالم وبلجيكا في النهائي الذي يقام في تورينو يوم العاشر من أكتوبر المقبل.

وسجل جافي ظهوره الأول مع برشلونة قبل شهر واحد في المواجهة أمام خيتافي ليصبح رابع أصغر لاعب في تاريخ النادي.

ومنذ ذلك الحين بات غافي وجها مألوفا في تشكيل برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان ، حيث دفع به في ثلاث مباريات أخرى بالدوري الإسباني بجانب لقاءي دوري أبطال أوروبا.

كما قرر إنريكي استدعاء يريمي بينو، 18 عاما، جناح فياريال، وذلك لتعويض غياب المهاجم داني اولمو الذي يعاني من الإصابة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة
أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي
الأكثر قراءة
حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين
هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة "الإخوان"
السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع
أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل
قبل أن تذهب
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
اكتشف المزيد