بنفيكا يوجع برشلونة بنتيجة "مذلة"

عمق بنفيكا البرتغالي جراح ضيفه برشلونة الإسباني، وتغلب عليه 3 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأتي الهزيمة لتكون الثانية على التوالي للفريق الكتالوني في البطولة، عقب خسارته بنفس النتيجة أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني في الجولة الأولى، ليتذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، كما أنه يحتل المركز السادس على مستوى الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد خوضه ست مباريات.

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على الجانب الآخر، رفع بنفيكا رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

وجاء سقوط برشلونة ليضيف هزيمة أخرى للكرة الإسبانية في الجولة الثانية، بعدما تلقى ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة هزيمة مفاجئة بنتيجة 1 - 2 يوم الثلاثاء، على يد ضيفه شريف تيراسبول المولودوفي ضمن مباريات الجولة ذاتها.

وتقدم بنفيكا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق داروين نونيز، قبل أن يعزز زميله رافا سيلفا تقدم الفريق البرتغالي في الدقيقة 69.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لبنفيكا في الدقيقة 78، ليترجمها داروين نونيز بنجاح محرزا الهدف الثالث للفريق البرتغالي.

وأكمل برشلونة المباراة بعشر لاعبين، بعد طرد مدافعه إيرك غارسيا في الدقيقة 87 عقب تعرضه للبطاقة الصفراء الثانية.

وفي مباراة أخرى، اكتسح بايرن ميونخ ضيفه دينامو كييف الأوكراني 5 - صفر.

ورفع بايرن ميونخ، الذي تعود آخر نسخة فاز بها من المسابقة إلى عام 2020، رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة، فيما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين لبايرن في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 27، قبل أن يضيف سيرج غنابري الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 74 أضاف ليروي ساني الهدف الرابع للفريق البافاري، قبل أن يختتم ماكسيم شوبو موتينغ خماسية فريقه في الدقيقة 87.