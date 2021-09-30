بوسكيتس ودي يونغ يعلقان على أنباء إقالة كومان

طالب اللاعب سيرخيو بوسكيتس زملاءه في برشلونة الإسباني بتحمل المسؤولية في هذه اللحظات العصيبة بعد الخسارة الكبيرة أمام بنفيكا البرتغالي.

وجاءت تصريحات بوسكيتس بعد الهزيمة القاسية أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

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وبعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من البطولة القارية عاد النادي الكتالوني وخسر بنفس النتيجة على يد بنفيكا ليتعرض لهزيمتين في أول جولتين من البطولة للمرة الأولى في تاريخه ويقبع في المركز الأخير في المجموعة.

ومع تصاعد الحديث حول ضرورة رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان عن النادي الكتالوني، اكد بوسكيتس أن الخطأ لا يقع على عاتق المدرب وحده.

وقال بوسكيتس لمحطة "موفيستار"، "أسهل شيء في عالم كرة القدم هو إقالة المدرب، لكن المسؤولية تقع أيضا على عاتق اللاعبين، نحن في وضعية حرجة".

وأضاف "لم نحصد أي نقطة، علينا التفكير في المضي قدما لأنه لا يوجد خيار آخر".

وأشار "علينا الفوز بالمباراتين أمام دينامو كييف ولنرى ماذا ستفعل الفرق الأخرى، يتبقى الكثير للمنافسة عليه وعلينا أن نحاول التحلي بالإيجابية".

من جانبه يرى فرينكي دي يونغ الذي خاض مباراته رقم 100 مع برشلونة أمام بنفيكا، أن رحيل كومان ليس الحل.

وقال دي يونغ "لا يمكنني الحديث عن كومان، الأمر ليس من اختصاصي ، لا أعتقد أن تغيير المدرب سيحل أي شيء".

وأضاف "نحاول بشتى الطرق، نعمل بجدية في التدريبات، حاولنا بأقصى استطاعتنا داخل الملعب لكنه لم يكن يومنا".

وختم دي يونغ بالقول "علينا أن نواصل القتال، أن نتحد، أن نتجاوز هذه الوضعية لأنه يكون بإمكانك تجاوز هذه المواقف فقط عندما تعمل بجدية وتتحد كفريق".