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رونالدو يقود مانشستر يونايتد للثأر من فياريال بفوز قاتل

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رونالدو محتفلاً بهدفه

رونالدو يقود مانشستر يونايتد للثأر من فياريال بفوز قاتل

مانشستر - رويترز

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أحرز النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لقلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه فياريال الإسباني، إلى فوز مثير 2 - 1 يوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز أتالانتا الإيطالي 1 - صفر على ضيفه يونغ بويز السويسري.

وبات أتالانتا في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه يونغ بويز، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يقبع فياريال في المؤخرة بنقطة واحدة.

وبادر فياريال بالتسجيل في الدقيقة 53 عن طريق باكو ألكاسير، قبل أن يتعادل أليكس تيليس للفريق الإنجليزي في الدقيقة 60.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز رونالدو هدف الفوز القاتل ليونايتد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقود الفريق الأحمر للثأر من خسارته بركلات الترجيح أمام فياريال بنهائي بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

كما أعاد هذا الفوز الاتزان ليونايتد، الذي تلقى ثلاث هزائم مقابل فوز وحيد في مبارياته الأربع الماضية التي خاضها بجميع البطولات.

وحقق أتالانتا فوزا صعبا 1 - صفر على ضيفه يونج بويز السويسري في وقت سابق.

ويدين أتالانتا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماتيو بيسينا، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.

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