.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ساوثغيت يختار 23 لاعباً لمباراتي أندورا والمجر

  • الخط
ساوثغيت
ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي

ساوثغيت يختار 23 لاعباً لمباراتي أندورا والمجر

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اختار غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، قائمة من 23 لاعبا استعدادا لخوض مباراتي أندورا والمجر في شهر أكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، يوم الخميس، أن المنتخب الإنجليزي سيستأنف مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث يحل ضيفا على أندورا في التاسع من أكتوبر المقبل، قبل أن يستضيف المجر يوم 12 من الشهر ذاته.

وأضاف أن القائمة التي اختارها ساوثغيت، شهدت عودة فيكايو توموري مدافع ميلان الإيطالي وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا وأرون رامسديل حارس مرمى أرسنال والحال ذاته بالنسبة لفيل فودين لاعب مانشستر سيتي والذي غاب عن مباريات المنتخب في سبتمبر الجاري بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى : سام جونستون (ويست بروميتش ألبيون) – جوردان بيكفورد (إيفرتون) – أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع : كونور كوادي (وولفرهامبتون) – ريس جيمس (تشيلسي) – تيرون مينغس (أستون فيلا) – لوك شاو (مانشستر يونايتد) – جون ستونز (مانشستر سيتي) – فيكايو توموري (ميلان الإيطالي) – كيران تريبير (أتلتيكو مدريد) – كايل والكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط : فيل فودين (مانشستر سيتي) – جوردان هيندرسون (ليفربول) – جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد) – ماسون ماونت (تشيلسي) – كالفين فيليبس (ليدز يونايتد) – ديكلان رايس (ويستهام).

الهجوم : جاك غريليش (مانشستر سيتي) – هاري كين (توتنهام) – بوكايو ساكا (أرسنال) – جادون سانشو (مانشستر يونايتد) – رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) – أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة التاسعة بالتصفيات برصيد 16 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منتخب ألبانيا صاحب المركز الثاني، فيما تضم المجموعة أيضا منتخبات بولندا وأندورا والمجر وسان مارينو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة
أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي
الأكثر قراءة
حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين
هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة "الإخوان"
السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع
أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل
قبل أن تذهب
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
اكتشف المزيد