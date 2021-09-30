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فلامنغو يتأهل إلى نهائي ليبرتادوريس أمام برشلونة

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هدفه في المباراة

فلامنغو يتأهل إلى نهائي ليبرتادوريس أمام برشلونة

كواياكويل - د ب أ

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تأهل فريق فلامنغو البرازيلي للمباراة النهائية ببطولة ​كوبا ليبرتادوريس​ لكرة القدم عقب فوزه على برشلونة غواياكويل الإكوادوري 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش) في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل هدفي فلامنغو برونو هنريكي في الدقيقتين 18 و50. وكان فلامنغو فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت في البرازيل بهدفين نظيفين ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب فائزا 4 - صفر.

وضرب فلامنغو موعدا في المباراة النهائية مع بالميراس البرازيلي، الذي تأهل للنهائي بعد تعادله أتلتيكو مينيرو البرازيلي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1 - 1 مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

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