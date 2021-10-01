أليغري: تورينو أصعب من تشيلسي

كشف ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم الجمعة أن قمة تورينو تشكل تحديا أكبر من المباراة السابقة أمام تشيلسي بطل أوروبا إذ يتطلع لإصلاح الضرر عقب بداية متعثرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وحقق فريق أليجري فوزا مبهرا 1-صفر على تشيلسي في دوري الأبطال منتصف الأسبوع في مفاجأة بعد الانطلاقة السيئة في الدوري.



وأبلغ مؤتمرا صحفيا: ستكون مباراة العمر في تورينو. إنها القمة ويستعدون لها بأفضل طريقة ممكنة. نحتاج لتحسن أكبر من مباراة الأربعاء وستكون المواجهة أكثر صعوبة.



وفشل يوفنتوس في الفوز خلال أول أربع مباريات بالدوري لأول مرة خلال 60 عاما ثم حقق انتصارين متتاليين أمام سبيتسيا وسامبدوريا ليصعد للنصف الأعلى بجدول الترتيب الأسبوع الماضي.



ويبقى يوفنتوس على بعد ثماني نقاط من المتصدر نابولي وسيزور تورينو الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف وبدأ الموسم بشكل واعد تحت قيادة المدرب الجديد إيفان يوريتش.



وتابع أليغري: نحتاج لتعديل مركزنا في الجدول وإعطاء أنفسنا دفعة أخرى. يؤدي يوريتش عملا رائعا وستكون مباراة صعبة وتتطلب صبرا. تورينو هو أقل فريق استقبالا للتسديدات هذا الموسم.



وتحقق الفوز على تشيلسي بدون مهاجم صريح إذ بدأ فيدريكو كييزا في الهجوم في غياب المصابين باولو ديبالا وألفارو موراتا.



وكشف أليغري أن الحارس فويتشيخ شتينسني والمدافع جيورجيو كيليني سيشاركان في التشكيلة الأساسية أمام تورينو بينما قد يجلس أرتور ميلو وكايو جورجي على مقاعد البدلاء بعد التعافي من الإصابة.



ولم يعتبر المدرب مباراة الأربعاء بداية عهد جديد ليوفنتوس.



وأوضح: لم يكن يوفنتوس الجديد الخاص بأليجري وكانت هناك غيابات مهمة. يوم الأربعاء اكتشفنا أن كييزا يمكنه اللعب رأس حربة في مباريات محددة. الأمور كانت على ما يرام يوم الأربعاء لكن سنلعب مباراة مختلفة ويفرض تورينو رقابة لاعب ضد لاعب ونحتاج لإخراج أفضل ما لدينا.

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