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إقالة مدرب كرة قدم نسائية بسبب تحرشه باللاعبات

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المدرب بول ريلي مع اللاعبات

إقالة مدرب كرة قدم نسائية بسبب تحرشه باللاعبات

نيويورك - د ب أ

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أقال نادي نورث كارولينا كوريغ، المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم للسيدات، المدرب بول ريلي إثر ادعاءات بالتحرش الجنسي.

وأدلت اللاعبتان السابقتان سينيد فارلي ومانا شيم بتصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" بشأن تجاربهما المزعومة مع التحرش من جانب ريلي.

وذكر النادي في بيان: كوريغ يدعم اللاعبات اللاتي أقدمن على التحدث، ونشيد بمشاركة قصصهن بشجاعة.

وأضاف: نادي نورث كارولينا لكرة القدم يشهد تكاتفا في الالتزام بتوفير بيئة آمنة وإيجابية ومحترمة، ليس فقط في نادينا وإنما في الدوري وفي رياضتنا الرائعة.

ومن ناحيته، نفى المدرب الإنجليزي ريلي كل الادعاءات قائلا إنها غير صحيحة على الإطلاق.

وقالت ليزا بيرد مفوضة دوري كرة القدم الأميركي للسيدات إن تحقيقات قد بدأت بهذا الشأن.

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