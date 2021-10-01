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ساوثغيت يتمسك بسانشو رغم تراجع أدائه

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سانشو
سانشو لاعب مانشستر يونايتد

ساوثغيت يتمسك بسانشو رغم تراجع أدائه

لندن - رويترز

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قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إنه يتمسك بوجود الجناح جيدون سانشو في الفريق من أجل تشجيع لاعب مانشستر يونايتد على التطور والتحسن، رغم تراجع أدائه على المستوى المحلي مع فريقه.

وقدم سانشو (21 عاما) أداء متميزا تماما مع فريقه السابق بروسيا دورتموند لكنه أصبح لا يشارك كثيرا مع يونايتد الذي انتقل إليه مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (98.22 مليون دولار) في الصيف الماضي وتعرض لانتقادات أيضا بسبب تراجع مستوى أدائه.

لكنه ساوثغيت رغم ذلك تمسك باللاعب الشاب عندما ضمه لتشكيلة الفريق للجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم في مواجهة أندورا والمجر في أكتوبر الجاري.

وقال ساوثغيت للصحافيين: هل يستحق سانشو مكانا في الفريق بناء على ما قدمه من أداء خلال الأسابيع القليلة الماضية؟ ربما لا. لكننا نعتقد أننا استثمرنا في جيدون خلال فترة من الوقت ونرى أنه يمكن أن يتحسن لمستوى أفضل.

وأشار ساوثغيت إلى أنه سيتحدث إلى سانشو حتى يشعر الأخير بأنه محل ثقة ودعم في هذه المرحلة.

وأضاف ساوثغيت: أحيانا يكون من المفيد استبعاد اللاعب من أجل دفعه للتحسن. لكننا نرى أنه يجب علينا الإبقاء على جيدون في التشكيلة في هذا الوقت.

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