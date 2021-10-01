ستوريدج ينتقل إلى الدوري الأسترالي

أعلن نادي بيرث غلوري المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم في بيان أنه تعاقد ولموسم واحد مع دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق والذي لم يرتبط بأي فريق طوال أكثر من 18 شهرا.



ولم يرتبط ستوريدج (32 عاما) بأي فريق منذ مارس 2020 عندما أنهى تعاقده مع طرابزون سبور التركي بعد أن أوقفه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأربعة أشهر بسبب مخالفته لوائح المراهنات.



وتوج ستوريدج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع تشيلسي وبلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وتشيلسي وقد بدأ التدرب مع ريال مايوركا الإسباني في يوليو الماضي للحفاظ على لياقته.



وأحرز ستوريدج 68 هدفا في جميع المنافسات خلال ستة أعوام أمضاها مع ليفربول ولعب أيضا في صفوف مانشستر سيتي وبولتون واندرارز ووست بروميتش ألبيون.



وقال ستوريدج عبر موقع ناديه الجديد على الانترنت: إنها فرصة كبيرة لخوض تحد جديد. سأسعى لتقديم أفضل ما عندي والعمل بكل جدية من أجل مساعدة الفريق على الفوز في كل مباراة".



وسيبدأ بيرث غلوري مسيرته في الموسم الجديد للدوري الأسترالي في مواجهة ضيفه أديليد يونايتد في 20 نوفمبر المقبل.

مادة اعلانية