.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ستوريدج ينتقل إلى الدوري الأسترالي

  • الخط
ستوريدج
ستوريدج في صورة سابقة

ستوريدج ينتقل إلى الدوري الأسترالي

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي بيرث غلوري المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم في بيان أنه تعاقد ولموسم واحد مع دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق والذي لم يرتبط بأي فريق طوال أكثر من 18 شهرا.

ولم يرتبط ستوريدج (32 عاما) بأي فريق منذ مارس 2020 عندما أنهى تعاقده مع طرابزون سبور التركي بعد أن أوقفه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأربعة أشهر بسبب مخالفته لوائح المراهنات.

وتوج ستوريدج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع تشيلسي وبلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وتشيلسي وقد بدأ التدرب مع ريال مايوركا الإسباني في يوليو الماضي للحفاظ على لياقته.

وأحرز ستوريدج 68 هدفا في جميع المنافسات خلال ستة أعوام أمضاها مع ليفربول ولعب أيضا في صفوف مانشستر سيتي وبولتون واندرارز ووست بروميتش ألبيون.

وقال ستوريدج عبر موقع ناديه الجديد على الانترنت: إنها فرصة كبيرة لخوض تحد جديد. سأسعى لتقديم أفضل ما عندي والعمل بكل جدية من أجل مساعدة الفريق على الفوز في كل مباراة".

وسيبدأ بيرث غلوري مسيرته في الموسم الجديد للدوري الأسترالي في مواجهة ضيفه أديليد يونايتد في 20 نوفمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
منفعة غير متوقعة بتاتاً لفيتامين دي.. هل يمنع تساقط الشعر؟ منفعة غير متوقعة بتاتاً لفيتامين دي.. هل يمنع تساقط الشعر؟
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
الأكثر قراءة
جدل كبير بعد فيديو.. طفل يكشف متحرشاً في مصر جدل كبير بعد فيديو.. طفل يكشف متحرشاً في مصر
لن تصدق ما تراه.. شاهد لحظة التهام تمساح لطائرة لن تصدق ما تراه.. شاهد لحظة التهام تمساح لطائرة "درون"
فيديو.. قادت سيارتها في السعودية بسرعة جنونية متناولة الطعام فيديو.. قادت سيارتها في السعودية بسرعة جنونية متناولة الطعام
ضحية الثعبان في أبها ظنت فأرا لدغها.. أمها تكشف جديدا ضحية الثعبان في أبها ظنت فأرا لدغها.. أمها تكشف جديدا
جريمة تصدم مصر.. قتلت طفلا عمره 10 سنوات انتقاما من أبيه جريمة تصدم مصر.. قتلت طفلا عمره 10 سنوات انتقاما من أبيه
شاهد عمارة تميل وتنهار في الهند وسط صراخ وعويل السكان شاهد عمارة تميل وتنهار في الهند وسط صراخ وعويل السكان
قبل أن تذهب
سبب غير متوقع يحبط محاولة النهضة اقتحام البرلمان التونسي
سبب غير متوقع يحبط محاولة النهضة اقتحام البرلمان التونسي
اكتشف المزيد