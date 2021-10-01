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غوارديولا: كلوب جعلني مدرباً أفضل

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المدربان

غوارديولا: كلوب جعلني مدرباً أفضل

مانشستر - رويترز

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يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المنافسة مع نظيره في ليفربول يورغن كلوب جعلته مدربا أفضل حيث يستعد‭ ‬المدربان لمواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وكانت أول مواجهة بين غوارديولا وكلوب قبل ثماني سنوات في ألمانيا على رأس القيادة الفنية لبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على الترتيب قبل أن تتجدد المنافسة بينهما في إنجلترا.

وقال غوارديولا "ساعدني كلوب كثيرا. جعلني من خلال المنافسة معه والفرق التي عمل معها مدربا أفضل. صعد بي لمستويات أخرى. جعلني أعيد التفكير في الأمور والعمل على اثبات ذاتي..‭ ‬ لهذا السبب وصلنا إلى هذه المكانة. بعض المدربين يشكل تحديا يجعلك تقطع خطوة إلى الأمام. فعلنا ذلك في ألمانيا وأيضا هنا في إنجلترا. تجمعنا منافسة منذ سنوات طويلة. من الرائع أن يتشارك الفريقان في نفس الأفكار والأهداف".

واستهل الفريقان الموسم بشكل رائع حيث يتأخر سيتي في المركز الثاني بنقطة واحدة عن ليفربول المتصدر بعد ست مباريات.

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