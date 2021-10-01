كاسياس: ما يحدث لبرشلونة لا يزعجني

رفض إيكر كاسياس حارس المرمى السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة التعليق على الأزمة الحالية لفريق برشلونة الإسبانية وإمكانية تولي زميله السابق بالمنتخب الإسباني تشافي هيرنانديز مسؤولية تدريب الفريق.

ورغم هذا ، أكد كاسياس :كل ما يسير على نحو جيد لبرشلونة ، يجعل ريال مدريد أكثر قوة لأنه يترك أثرا إيجابيات جعل فريق الريال أكثر قدرة على المنافسة.

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وأوضح كاسياس في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أوروبا برس) :أثق بأن كل ما يسير على نحو جيد لبرشلونة ، سيكون جيدا لريال مدريد لأنه يجعلنا أكثر قوة حسبما يقول التاريخ.

وأوضح كاسياس أنا ما يحدث لبرشلونة الآن لا يزعجه. وقال :لا أعتقد أنني مضطر لإبداء آراء في فرق أخرى غير فريقي.

وأشار كاسياس إلى أنه لا يعلم ما إذا كان تشافي هيرنانديز ، الذي يتواصل معه ، مهتم بتدريب برشلونة. وأكد : مع تشافي ، أتحدث عن العديد من الأشياء ، وربما أقلها هي كرة القدم.

وفي المقابل ، يرى كاسياس أن فريق ريال مدريد بحال جيدة الآن رغم الهزيمة أمام شيريف تيراسبول المولدوفي مؤخرا في دوري أبطال أوروبا.

وقال كاسياس : "نحن في أكتوبر. بدأنا للتو ، ولكنني أعتقد أن الأمور تسير على نحو جيد.

وأضاف : لدينا فريق شاب يتمتع بالموهبة ، ومدرب يعرف النادي جيدا وعليه أن يتأقلم مع الفريق مجددا لأنه كان يتولى المسؤولية قبل ست سنوات. تحت قيادته ومن خلال عمله ، سيحارب الفريق بالتأكيد للمنافسة على كل البطولات في مارس وأبريل المقبلين.