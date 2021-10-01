مارتينيز يعلق على أخبار تدريبه لبرشلونة

قال روبرتو مارتينيز إنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وسط تقارير إعلامية تفيد بأنه مرشح ليحل محل رونالدو كومان كمدير فني للفريق.

وذكرت تقارير إعلامية أن كومان بات على حافة الإقالة عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بنفيكا يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

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ويعد مارتينيز صديقا مقربا لخوردي كرويف المستشار الرياضي لبرشلونة.

وأفادت تقارير بأن رئيس النادي خوان لابورتا معجب للغاية بعمل المدير الفني للمنتخب البلجيكي.

ولكن الإسباني مارتينيز قلل من أهمية الحديث عن إمكانية العودة للتدريب في بلاده.

وقال مارتينيز لصحيفة "هيت لاتيستي نيوز" البلجيكية :لا يوجد شيء على الإطلاق. لا يوجد أي تواصل. أساس صداقتي مع خوردي هي أننا نفصل حياتنا الشخصية عن العملية. لم أسأل خوردي في أي وقت عن موقفي في برشلونة. لا أعتقد أن خصائص عمله بها إمكانية التعاقد مع مدير فني جديد.

ومازال عقد مارتينيز مستمر مع المنتخب البلجيكي إلى ما بعد بطولة كأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل، وقال إنه يركز على عمله الحالي، حيث سيقود المنتخب البلجيكي لمواجهة المنتخب الإيطالي في الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا يوم الخميس المقبل.

وقال :أود أن أكون أول منتخب أوروبي يتأهل لبطولة كأس العالم المقبلة في قطر. هذا هو التحدي بعد نهائي دوري أمم أوروبا.

وأكد :لكن في كرة القدم، لا يمكنك أبدا أن تعرف ما سيحدث في الغد. استيقظ كل يوم كمدير فني للمنتخب البلجيكي حتى آخر يوم في عقدي، ولكني أدرك أن هناك العديد من الظروف التي يمكن أن تحدث طوال هذه الفترة.