ميزانية برشلونة تحقق ربحاً يبلغ خمسة ملايين يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الجمعة أن ميزانية الموسم الجديد 2021 - 2022 ، التي سيعرضها على جمعيته العمومية في اجتماعها المقرر في 17 أكتوبر الحالي ، تحقق ربحا صافيا يبلغ خمسة ملايين يورو.

وأشار النادي إلى أن هذا الربح نتج عن السيطرة على النفقات وتقليص فاتورة الرواتب وإعادة هيكلة ديون النادي ، حسبما أفادت وكالة أنباء (أوروبا برس) .

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ويعرض برشلونة على جمعيته العمومية هذه الميزانية التي يبلغ فيها الدخل 765 مليون يورو بزيادة 21 % عن الموسم الماضي فيما يبلغ إجمالي النفقات 784 مليون يورو. ولكن الميزانية الجديدة تحقق ربحا صافيا يبلغ خمسة ملايين يورو بعد خصم الضرائب.

ونتج هذا الربح الصافي والوضع الأفضل لميزانية النادي عن الموسم الماضي 2020 - 2021 عن نجاح النادي في تقليص حجم الرواتب بنسبة 31 % من خلال رحيل بعض اللاعبين مثل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وتقليص قيمة عقود لاعبين آخرين مثل جيرارد بيكيه وسيرخيو بوسيكتس.