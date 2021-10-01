هاري كين يأمل في انطلاقة جديدة بعد الفوز الأوروبي

‬عبر هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير عن أمله في تحقيق انطلاقة جديدة مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أحرز ثلاثة أهداف في فوز النادي اللندني 5-1 الليلة الماضية على مورا السلوفيني في دوري المؤتمر الأوروبي.



ولم يحرز كين الذي تحدثت تقارير عديدة عن انتقاله إلى مانشستر سيتي بطل إنجلترا قبل أن يقرر الاستمرار مع ناديه الحالي أي أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.



وشارك كين بديلا في الشوط الثاني عندما كان فريقه متقدما 2-1 وأحرز الثلاثية رقم 13 له مع النادي قبل المباراة المقبلة في الدوري الممتاز مع أستون فيلا الأحد القادم.



وقال كين بعد الثلاثية: كل مهاجم يرغب في تسجيل الأهداف. وربما لم أتوقع المشاركة في مباراة اليوم لكني سعيد بالفرصة، نأمل في تحقيق الانتصار أيضا مطلع الأسبوع المقبل. كان من الجيد المشاركة بديلا وتسجيل بضعة أهداف.



وقال نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنهام: الأداء الذي قدمناه اليوم مهم. وحققنا نتيجة جيدة وبهذا نكون في حالة أفضل ونستعد للمباراة المقبلة بصورة أفضل. الكثير من الجوانب الإيجابية.



وخسر توتنهام آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز وحاليا يحتل المركز 11 بين فرق البطولة متخلفا بثلاثة مراكز عن أستون فيلا.

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