هالاند يؤكد عدم تعافيه واحتمال غيابه عن النرويج

أعلن النرويجي، إرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند غيابه عن المواجهة المقبلة لفريقه على أرضه أمام أوغسبورغ، السبت، كما يُتوقع غيابه عن المباريات المقبلة لمنتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022.

وكتب اللاعب البالغ 21 عاماً عبر حسابه على تويتر، الجمعة، "لا أستطيع اللعب غداً. أنا مُصاب. سأعود قريباً". وسجّل النجم النرويجي الشاب 68 هدفاً في 67 مباراة مع دورتموند منذ انضم إليه في يناير 2020، لكنه غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في القدم.

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كذلك، يُتوقع أن يغيب هالاند عن المباريات المقبلة لمنتخب النروج في التصفيات أمام تركيا ومونتينغرو في 8 و11 أكتوبر توالياً، بعدما سجّل خمسة أهداف، بينها هاتريك ضد جبل طارق، في ثلاث مباريات دولية الشهر الماضي. تحتل النرويج المركز الثاني في المجموعة السابعة من التصفيات برصيد 13 نقطة وتتخلف بفارق الأهداف فقط عن هولندا المتصدرة.

وسبق لهالاند أن غاب عن المباراة التي خسرها فريقه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-صفر في الدوري الألماني، وغاب بعدها ايضاً عن مواجهة سبورتينغ البرتغالي في دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها الفريق الألماني بهدف نظيف. وقال مدرب دورتموند ماركو روز "سيغيب إرلينغ مجدداً. الأوجاع قويّة جداً، ليس ممكناً أن يشارك"، مضيفاً "لقد حاول لكنه توقف عن الركض في التمارين".

وكشف روز أنّ فريقه سيستعيد لاعب الوسط المدافع إيمري تشان الذي غاب بسبب إصابة في القدم منذ أغسطس الماضي، فيما يحتاج الشاب الأميركي جيوفاني رينا لبضعة أيام إضافية للتعافي من إصابة في الفخذ. وسيفتقد دورتموند في المباراة المقبلة لمحمود داهود بسبب الإيقاف، علماً أنه يعاني أيضاً من إصابة في القدم.

ويحتل دورتموند المركز الرابع في البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونخ حامل اللقب ومتصدر الترتيب بعد ست مراحل.