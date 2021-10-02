.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أنشيلوتي: خسارة شيريف أثرت على كبرياء ريال مدريد

  • الخط
المدرب الإيطالي

أنشيلوتي: خسارة شيريف أثرت على كبرياء ريال مدريد

مدريد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

دعا كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فريقه إلى تجاوز خسارته الصادمة في دوري أبطال أوروبا أمام شيريف تيراسبول بطل مولدوفا المغمور عندما يحل ضيفا على إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الأحد.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 17 نقطة لكنه اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع فياريال في الجولة السابقة قبل خسارته المثيرة للحرج يوم الثلاثاء الماضي 2-1 أمام شيريف، وواجه صعوبات في اختراق دفاع منافسه بعد بداية رائعة للموسم على الصعيد الهجومي. وبعد أسبوع مخيب للآمال، طلب المدرب الإيطالي من لاعبيه رد فعل قويا.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "المباراة ضد شيريف أثرت على كبرياء الفريق. غدا سنرد بقوة ونبذل قصارى جهدنا ونفعل ما هو مطلوب لتحقيق النصر... هذا النوع من النتائج لا يؤثر علي من الناحية الذهنية لكن من الناحية البدنية يجعلني مستيقظا طيلة الليل من التفكير".

وأضاف "في آخر مباراتين واجهنا صعوبات في التسجيل، وهو أمر لم يحدث من قبل، لكن هذه هي كرة القدم. قلت قبل عشرة أيام فقط ستأتي أوقات صعبة وعلينا أن نحقق التوازن".

ويفتقد ريال مدريد الخماسي المصاب فيرلان مندي وداني سيبايوس وداني كارفخال وغاريث بيل ومارسيلو في مباراته ضد إسبانيول.

وعلى الجانب الآخر، أصبح لاعب الوسط توني كروس جاهزا للمشاركة لأول مرة منذ مايو بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين
إلهام شاهين للعربية.نت: أشهدت الجميع على وصيتي.. ولا ألتفت للمتطرفين إلهام شاهين للعربية.نت: أشهدت الجميع على وصيتي.. ولا ألتفت للمتطرفين
الأكثر قراءة
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية
توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ
صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة
الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية
قبل أن تذهب
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
اكتشف المزيد