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إيفرتون يفرض التعادل على يونايتد.. والضغوط تزداد على سولشاير

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احتفالية تاونسند بالتعادل

إيفرتون يفرض التعادل على يونايتد.. والضغوط تزداد على سولشاير

مانشستر - رويترز

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تعادل مانشستر يونايتد في ملعبه وأمام جمهوره 1-1 مع إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعد أن ألغى هدف التعادل الذي أحرزه أندروس تاونسند للضيوف هدف السبق الذي منحه أنطوني مارسيال لأصحاب الأرض قبيل نهاية الشوط الأول.

وبدأ يونايتد المباراة بوجود نجميه كريستيانو رونالدو وبول بوyبا على مقاعد البدلاء وتقدم بهدف قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما هيأ برونو فرنانديز الكرة لزميله الفرنسي مارسيال قبل أن تغير الكرة اتجاهها قليلا وتستقر في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

لكن إيفرتون نجح في معادلة النتيجة في الدقيقة 65 عندما مرر ديماراي جراي الكرة إلى عبد الله دوكوري الذي هيأها إلى تاونسند ليودعها الأخير الشباك. وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا للضيوف قبل النهاية بداعي التسلل.

وسنحت فرصة أخيرة للاعب يونايتد جيدون سانشو عندما مرر إليه البديل رونالدو الكرة بكعب القدم لكن الحارس بيكفورد تصدى للمحاولة بسهولة.

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