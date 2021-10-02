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بنزيمة: انتقال مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت فقط

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الثنائي الفرنسي

بنزيمة: انتقال مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت فقط

برلين - د ب أ

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قال الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه ليس لديه شك في انتقال مواطنه النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد.

وأضاف بنزيمة أنه يستمتع بكونه جزءا من فريق يحاول التطور مجددا تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وتردد أن ثلاثة عروض تقدم بها ريال مدريد لضم مبابي خلال سوق الانتقالات، قوبلت بالرفض من جانب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وليس هناك أي مؤشرات لتمديد التعاقد، وهو ما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يمكنه إجراء محادثات مع أي ناد اعتبارا من يناير المقبل.

وقال بنزيمة إن انتقال مبابي إلى ريال مدريد يعد مسألة وقت فقط، وأضاف في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد قالها بنفسه. هو يرغب في المزيد. سيلعب في ريال مدريد يوما ما. لا أعرف متى، لكنه سيأتي. هي مسألة وقت".

من ناحية أخرى، يرى بنزيمة أن ريال مدريد يعيش مرحلة انتقالية تحت قيادة أنشيلوتي، حيث رحل عن الفريق نجوم بارزون أمثال سيرخيو راموس ورافاييل فاران بينما أصبح لاعبون شبان أمثال إدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور، يلعبون دورا أكبر في الفريق الأول.

وقال بنزيمة: "ريال مدريد لا يزال أفضل نادٍ في العالم. سواء اعتبرت مرحلة إعادة بناء أم لا، هي كرة قدم جديدة، وجيل جديد، ولاعبون جدد. يجب أن نستثمر في اللاعبين الشبان كي يصبحوا لاعبين عظماء يوما ما".

وتابع: "أنا هنا لمساعدتهم. أتحدث كثيرا معهم. وأود المساعدة في تطويرهم".

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