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تشيلسي يحطم تماسك ساوثهامبتون ويخطف الصدارة

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الهدف الثاني

تشيلسي يحطم تماسك ساوثهامبتون ويخطف الصدارة

لندن - د ب أ

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انتزع فريق تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ساوثهامبتون 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وشهدت بقية المباريات تعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون 1 - 1 و وبيرنلي مع نوريتش سيتي سلبيا، وفوز ليدز يونايتد على واتفورد 1 - صفر، ووولفرهامبتون على نيوكاسل 2 - 1.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله تريفوه تشالوباه في الدقيقة التاسعة، وتعادل جيمس وارد براوس لساوثهامبتون في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل تيمو فيرنر الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 84 قبل أن يسجل بن تشيلويل الهدف الثالث في الدقيقة 89. وشهدت المباراة طرد جيمس وارد براوس في الدقيقة 77.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

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