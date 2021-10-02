ساليرنيتانا يحقق فوزه الأول بين الكبار منذ مايو 1999

ذاق ساليرنيتانا طعم الفوز في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ مايو 1999، وذلك بتغلبه على ضيفه جنوى 1-صفر السبت في المرحلة السابعة.

وبدأ ساليرنيتانا مغامرته الثالثة فقط في دوري الكبار (الأولى كانت موسم 1947-1948) بخسارة خمس من مبارياته الست الأولى، فيما تعادل في الأخرى، إلاّ أنه نجح السبت وبفضل هدف في الدقيقة 66 للبديل البوسني ميلان ديوريتش في الخروج منتصراً.

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ويعود الفوز الأخير لساليرنيتانا في الدرجة الأولى الى 16 مايو 1999 حين تغلب على فيتشينتسا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من ذلك الموسم الذي كان يتكون حينها من 18 فريقاً عوضاً عن 20 حالياً.

ونص النظام حينها أن يهبط إلى الدرجة الثانية أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة، وحلّ في وقتها ساليرنيتانا في المركز الخامس عشر بفارق نقطة فقط عن بيروجيا السادس عشر.

وبفوزه الأوّل على جنوى منذ تغلبه عليه 4-صفر في فبراير 2005 في دوري الدرجة الثانية (تواجها بعدها مرتين في الموسم التالي ضمن دوري الدرجة الثالثة وتعادلا ذهاباً وإياباً)، رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 4 نقاط وترك المركز الأخير لصالح كالياري (3 نقاط) الذي تعادل الجمعة مع فينيتسيا 1-1.

وفي المقابل، مني جنوى بهزيمة رابعة للموسم مقابل فوز وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط. ويلعب لاحقاً يوفنتوس مع مضيفه وجاره تورينو، وساسوولو مع إنتر ميلان حامل اللقب.