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أتلتيكو مدريد ينهي قمة برشلونة في 21 دقيقة

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بعد الهدف الثاني

أتلتيكو مدريد ينهي قمة برشلونة في 21 دقيقة

مدريد - د ب أ

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ألحق فريق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى بفريق برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2 - صفر اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله توماس ليمار في الدقيقة 23، وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 44. ورفع أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول غدا الأحد.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف بلنسية وريال بيتيس، صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب. وهذا هو الفوز الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة مباراة والتعادل في مباراتين.

فيما أصبحت هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

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