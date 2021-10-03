أرتيتا: ظهرنا "بلا أنياب" أمام برايتون ولم نستحق الفوز

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه لم يستحق الفوز بعدما ظهر بلا أنياب هجومية خلال التعادل دون أهداف في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، لكن المدرب الإسباني شعر ببعض الارتياح بسبب الأداء الدفاعي القوي.

وعقب الفوز المثير 3-1 على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية، عاد أرسنال إلى أرض الواقع وعانى كثيرا أمام برايتون الذي لعب بشكل منظم واعتمد كثيرا على التمريرات السلسلة التي يحبها أرتيتا.

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وصنع برايتون 21 محاولة، منها محاولتان فقط على المرمى في ظل دفاع قوي من أرسنال، رغم أن المهاجم بيير-إمريك أوباميانغ وضع الكرة برأسه في القائم في الشوط الأول.

وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن هذه المحاولة من ضربة الرأس "من المحتمل أن تكون الفرصة الوحيدة من اللعب المفتوح في الشوط الأول، ولم نكن محظوظين أنها لم تدخل. لا أعتقد أننا نستحق الفوز بالمباراة. يجب علينا قبول التعادل بالأداء الذي قدمناه، ونحاول التحسن".

وتحسن أداء أرسنال عقب الاستراحة، وظهر بشكل هجومي جيد لمدة عشر دقائق، لكنه تراجع بعد ذلك وعانى من أجل صناعة الفرص.

وقال المدرب الإسباني "لم نتخذ العدد الكافي من القرارات السليمة. في كل مرة تكون فيها الفرصة متاحة للهروب من الضغط وشن هجمات في المساحات الواسعة، نمرر بشكل قصير وواجهنا صعوبات في هذا الأمر ويجب التحسن".

لكن أرتيتا نظر أيضا إلى الجزء الإيجابي بنجاة أرسنال من ضغط برايتون والخروج بشباك نظيفة.

وقال مدرب أرسنال "استقبلنا هدفا واحدا في آخر خمس مباريات، وهو أمر إيجابي جدا. الآن يمكن التركيز على الأشياء التي نؤديها بشكل جيد، ونعمل على تطوير الأمور التي تحتاج إلى التحسن".