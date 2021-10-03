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روز ردأ على استبعاد مهاجمه: هالاند ليس آلة

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روز ردأ على استبعاد مهاجمه: هالاند ليس آلة

دورتموند - د ب أ

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أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الأحد عدم مشاركة نجم هجومه إرلينغ هالاند مع منتخب النرويج في المباراتين القادمتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مونديال قطر 2022.

وصرح النادي بأن هالاند، 21 عاما، سيظل في دورتموند كما كان مخططا له بسبب إصابة في الفخذ.

وكان الاتحاد النرويجي لكرة القدم قد أعرب عن أمله في إمكانية مشاركة هالاند في مباراتي المنتخب الوطني أمام كل من تركيا ومونتنيغرو في أكتوبر الجاري.

وعلق المدير الفني لدورتموند ماركو روز على سعي الاتحاد النرويجي إلى سفر هالاند مع منتخب النرويج بقوله: "أنا أتفهم موقف الاتحاد النرويجي لكنه إنسان وليس آلة، وعندما لا يكون على ما يرام، فلن يفلح الأمر".

وأضاف أنه يجب إتاحة الفرصة لهالاند لكي يستعيد عافيته "وذلك بطبيعة الحال من أجل دورتموند وكذلك أيضا من أجل المنتخب النرويجي".

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