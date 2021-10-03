فرانكفورت يذيق بايرن ميونخ خسارته الأولى

مُني بايرن ميونيخ بخسارته الأولى هذا الموسم وذلك على يد ضيفه آينتراخت فرانكفورت الذي حقّق بدوره فوزه الأول هذا الموسم، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم الأحد.

وسجّل للبايرن ليون غوريتسكا هدف التقدم (29) قبل أن يفرض التعادل لفرانكفورت النمساوي مارتن هينترايغر (32) ليعود ويقتنص هدف الفوز الصربي فيليب كوستيتش (83).

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ورغم خسارته، بقي بايرن متصدرا للترتيب العام برصيد 16 نقطة ولكن بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الثاني، فيما يملك باير ليفركوزن فرصة التساوي مع الفريق البافاري عندما يواجه أرمينيا بيليفيلد في وقت لاحق اليوم. في المقابل، تقدم فرانكفورت الى المركز 13 بعدما حقّق فوزه الاول هذا الموسم واصبح في رصيده 8 نقاط.

ودخل بايرن الى اللقاء وهو يعيش موسما مميزا بكل ما للكلمة من معنى، إذ لم يخسر في جميع المسابقات بعد قبل هذه المباراة، في بداية قوية لمدرب الفريق الجديد يوليان ناغلسمان الذي انتقل للاشراف على الفريق البافاري قادما من خصمه لايبزيغ عقب نهاية الموسم الماضي.

فبعد افتتاحه الموسم بتعادل امام بوروسيا مونشنغلادباخ، فاز بايرن بمبارياته التسع الاخيرة على التوالي وتلقى مرماه ستة اهداف بحسب، بينما كان فرانكفورت من دون اي فوز في البوندسليغا هذا الموسم، لكنه دخل الى اللقاء منتشيا بفوزه على أنتويرب البلجيكي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس والتي انهت سلسلة من ستة تعادلات في جميع المسابقات.

تفوّق بايرن في بداية اللقاء من خلال ارتداده الهجومي السريع، فتمكن اصحاب الارض من انتزع التقدم عن طريق اللاعب الدولي ليون غوريتسكا (29)، بعدما خطف الكرة من نصف الملعب اثر خطأ في تمرير من النمساوي مارتن هينترايغر، لتصل الكرة الى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي مهد الكرة لزميله الذي لم يتردد في تسديد كرة رائعة على يسار حارس فرانكفورت كيفن تراب الذي استُبعد عن تشكيلة المانشافت بعد عودة حارس برشلونة مارك-أندريه تير شتيغن قبيل النافذة الدولية المقبلة.

غير ان افضلية البافاريين لم تستمر طويلا وتمكن الضيوف من ادراك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط عبر هينترايغر (32) الذي عوّض خطأه الذي ادى الى هدف للبايرن، وسجّل من كرة رأسية إثر تمريرة عرضية من الصربي فيليب كوستيتش.

وفيما ضغطه بايرن بكل قوته في الشوط الثاني لاستعادة التقدم، وقف له فرانكفورت بالمرصاد دفاعيا، وذهب ابعد من ذلك، ليخطف هدف الفوز عن طريق كوستيتش.