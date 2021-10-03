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في برشلونة.. إسبانيول يسقط ريال مدريد ويعرضه للخسارة الأولى

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بعد هدف فيدال الثاني

في برشلونة.. إسبانيول يسقط ريال مدريد ويعرضه للخسارة الأولى

برشلونة - د ب أ

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ألحق فريق إسبانيول الهزيمة الأولى بفريق ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 - 1 اليوم الأحد في الجولة الثامنة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز إلتشي على سلتا فيغو 1 - صفر.

وتقدم إسبانيول بهدف سجله راؤول دي توماس في الدقيقة 17 وأضاف أليكس فيدال الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 60 قبل أن يسجل كريم بنزيمة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71. ورفع إسبانيول رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد ، حيث تلقى الريال أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق إلتشي على ضيفه سلتا فيغو 1 - صفر. ويدين إلتشي بالفضل في هذا الفوز للاعبه داريو بينيديتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

ورفع إلتشي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد سلتا فيجو عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

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