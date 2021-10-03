نابولي يرفض التعثر ويخطف نقاط فيورنتينا

واصل نابولي انطلاقته المذهلة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي في المسابقة بتغلبه 2 - 1 على مضيفه فيورنتينا، اليوم الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة.

وعزز نابولي صدارته ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إنتر (حامل اللقب)، فيما توقف رصيد فيورنتنيا، الذي نال خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم، والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 12 نقطة في المركز الخامس.

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وتقدم لوكاس مارتينيز كوارتا لفيورنتينا في الدقيقة 28، لكن نابولي رد بهدفين حملا توقيع هيرفينج لوزانو وأمير رحماني في الدقيقتين 39 و50.

من جانبه، عاد روما لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلة الماضية، بفضل فوزه 2 - صفر على ضيفه إمبولي. ورفع روما، الذي خسر أمام جاره اللدود لاتسيو في المرحلة الماضية، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد إمبولي عند 9 نقاط في المركز العاشر.

وأحرز لورينزو بيليغريني الهدف الأول لروما في الدقيقة 42، فيما تكفل الأرميني هنريخ مخيتاريان في الدقيقة 48.