وفاة تابي رئيس مارسيليا السابق عن 78 عاما

توفي رجل الأعمال والسياسي الفرنسي برنار تابي الرئيس السابق لنادي أولمبيك مارسيليا عن 78 عاما بعد صراع طويل مع سرطان المعدة.

وجاء الإعلان عن وفاة تابي الذي توج مرسيليا تحت قيادته بطلا لأوروبا في 1993 عن طريق أسرة الراحل ونادي مارسيليا.

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وقال النادي الفرنسي في بيان "علم أولمبيك مارسيليا ببالغ الحزن والأسى بوفاة برنار تابي الذي سيترك فرغا كبيرا في قلوب أهل مرسيليا والذي سيبقى دوما جزءا من اسطورة النادي".

وقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعازيه لأسرة تابي في بيان جاء فيه إن الرئيس وزوجته "تأثرا بنبأ وفاة برنار تابي الذي كان بفضل طموحه وطاقاته وحماسه مصدر إلهام لأجيال من الشعب الفرنسي"

وفي وقت سابق اليوم نعى جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا تابي ووصفه بأنه "مقاتل". وتولى تابي رئاسة نادي مارسيليا ما بين 1986 و1994.

وسبق لتابي الذي كان يملك حصة في شركة أديداس الشهيرة للملابس والأدوات الرياضية أن تولى منصبا وزاريا في تسعينات القرن الماضي وكان رئيسا لمارسيليا عندما فاز ببطولة أوروبا بعد أن هزم ميلان الإيطالي 1-صفر في المباراة النهائية في 1993. لكنه أدين بعد ذلك بالفساد في قضية تلاعب عصفت بالكرة الفرنسية وحكم عليه بالسجن.