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بارك رداً على جماهير يونايتد: لم نعد نأكل لحوم الكلاب

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بارك جي سونغ لاعب مانشستر يونايتد سابقاً

بارك رداً على جماهير يونايتد: لم نعد نأكل لحوم الكلاب

مانشستر - رويترز

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‬ناشد بارك جي سونغ لاعب وسط منتخب كوريا الجنوبية السابق جماهير مانشستر يونايتد التوقف عن ترديد أغنية عنه تتضمن صورة نمطية سلبية عن بلاده.

وقال بارك (40 عاما) إن الأغنية التي تتضمن إشارة إلى تناول الكوريين لحوم الكلاب كانت تتسبب له في حرج شديد خلال فترة وجوده في الملاعب مع يونايتد.

وخاض بارك أكثر من 200 مباراة مع يونايتد بين 2005 و2012 وساعد الفريق على الفوز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري الأبطال في 2008.

وقال بارك إنه اضطر لهذه المناشدة بعدما سمع جماهير يونايتد تردد هذه الأغنية في اغسطس الماضي في ملعب مولينو حين كشف ولفرهامبتون واندرارز عن لاعبه الجديد هوانغ هي تشان من كوريا الجنوبية.

وقال بارك الذي اعتزل في 2014 لموقع النادي: أعلم أن مشجعي يونايتد لا يقصدون أي إساءة لي بهذه الأغنية لكن من واجبي توعية الجماهير للتوقف عن ترديد هذه الكلمات التي تمثل حاليا إهانة عنصرية للشعب الكوري. كنت أشعر بحرج بالغ وانزعاج شديد عند سماع هذه الأغنية قبل عشر سنوات. تغيرت الأمور كثيرا في كوريا الجنوبية. صحيح أننا تاريخيا أكلنا لحوم الكلاب ولكن هذه الأيام، وخاصة جيل الشباب، لا يحبونها حقا. إنها تسبب حرجا وإزعاجا للشعب الكوري عندما يسمعون هذه الأغنية.

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