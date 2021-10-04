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ديشان: مواجهة بلجيكا ستكون معركة

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ديشان مدرب فرنسا

ديشان: مواجهة بلجيكا ستكون معركة

باريس - رويترز

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توقع ديدييه ديشان مدرب فرنسا معركة ضد بلجيكا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الخميس لكنه شدد على أن كل فريق يحترم الآخر.

وغادرت بلجيكا كأس العالم 2018 بشعور بأنها كانت الطرف الأفضل في قبل النهائي خلال الهزيمة 1-صفر من فرنسا التي توجت باللقب لاحقا وستكون مباراة الغد في تورينو الأولى بينهما منذ تلك المواجهة.

وأبلغ ديشان مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين: ستكون معركة بدنية وفنية وخططية. لكن يوجد احترام كاف بيني وبين مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز وبين اللاعبين. المنافسة منطقية بيننا وكذلك الحال مع إيطاليا أو إسبانيا. نتشارك الحدود. في 2018 كانت لديهم فرصة للوصول لنهائي كأس العالم مثلنا. لم ينجحوا في ذلك لكن مباراة الخميس لن تغير شيئا.

ويدرك ديشان أن مباراة بلجيكا تشكل اختبارا صعبا لفرنسا التي تفتقد لاعب الوسط المؤثر نجولو كانتي المعزول بسبب كوفيد-19.

وواصل: منتخب بلجيكا هو الأول عالميا في تصنيف الفيفا ويتمتع بتنظيم محكم ويضم مواهب شابة وبارزة بجانب لاعبين خاضوا أكثر من 100 مباراة دولية لذا يتحلى بخبرة كبيرة. يحظى بدفاع صلب وبالكثير من عناصر القوة في الهجوم.

ولم يسبق لبلجيكا الفوز على فرنسا في مباراة رسمية منذ مواجهة بتصفيات كأس العالم عام 1981.

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