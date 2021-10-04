سون: لعبنا بدون خوف أمام أستون فيلا

قال سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير إن سر الفوز 2-1 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد يتمثل في اللعب دون خوف.

وبعد الهزيمة في ثلاث مباريات متتالية واستقبال خلالها تسعة أهداف مقابل تسجيل هدف وحيد، وجد توتنهام نفسه في مأزق، وبدا أن أستون فيلا المتألق سيحاول استغلال الموقف.

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لكن المهاجم الكوري الجنوبي قدم مباراة مذهلة وتسبب في هدفي الفوز، لينجح توتنهام في التخلص من تراجع سبتمبر.

وقال سون: هذا الفوز يمنحنا الكثير من الطاقة الإيجابية، كما أن أسلوبنا في اللعب كان مختلفا. كنا نحتاج بشدة إلى ذلك خاصة قبل التوقف الدولي. إنه شعور رائع تحقيق الفوز بهذه المباراة والمضي قدما.

وتابع: لعبنا بشكل مختلف مقارنة بالأسابيع الماضية. لعبنا دون خوف واستمتعنا بالأمر حتى عند فقدان الكرة. تعرضنا للهزيمة في آخر ثلاث مباريات. وكانت الثقة منخفضة لكن تعافينا بقوة.

وتركت النتيجة توتنهام في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، وبفارق أربع نقاط خلف تشيلسي المتصدر بعد سبع جولات، بينما يتأخر أستون فيلا بنقطتين إضافيتين ويأتي عاشرا.

وتقدم توتنهام أولا بواسطة بيير إميل هويبرغ، لكن بعد أن أدرك المهاجم أولي واتكنز التعادل لأستون فيلا في الشوط الثاني، بدا أن توتنهام سيصبح في موقف خطر خاصة مع انخفاض ثقته من الجولات السابقة.

لكن سون ركض بالكرة بشكل رائع وتسبب في هدف عكسي من مات تارجت لاعب فيلا، ليخفف الضغط على نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام.

وقال سون إن توتنهام يحتاج إلى مواصلة اللعب بنفس العقلية عند استئناف اللعب بعد التوقف الدولي.

وأضاف: يملك الجميع الخبرة، ويريد الجميع الفوز وتحمل المسؤولية. يجب أن نحافظ على هذه العقلية. عندما نفوز فهذا ليس كل شيء، ويبقى الموسم طويلا، وسنبدأ من الصفر مجددا المباراة المقبلة.