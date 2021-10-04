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ليفانتي يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

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باكو لوبيز

ليفانتي يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

مدريد - د ب أ

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أعلن نادي ليفانتي الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إقالة باكو لوبيز من منصب المدير الفني للفريق بعد أن أخفق في قيادته لتحقيق أي فوز خلال أول ثماني مباريات بالدوري هذا الموسم.

وكانت الهزيمة أمام ريال مايوركا صفر - 1 يوم السبت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للوبيز "54 عاما" الذي يتولى تدريب الفريق منذ مارس 2018.

وذكر نادي ليفانتي أن لوبيز رحل عن منصبه مساء الأحد، وذلك مع تواجد الفريق في المركز الثامن عشر في الدوري برصيد أربع نقاط فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن لوبيز أصبح أول مدرب يترك منصبه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ولم يعلن ليفانتي، الذي يخوض مباراته المقبلة أمام خيتافي بعد فترة التوقف الدولي، عن المدرب الجديد للفريق.

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