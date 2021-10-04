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هالاند يعلن غيابه عن مباريات منتخب النرويج

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هالاند
المهاجم النرويجي هالاند

هالاند يعلن غيابه عن مباريات منتخب النرويج

برلين - رويترز

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قال إرلينغ هالاند مهاجم النرويج إنه لن يكون لائقا للمشاركة مع بلاده أمام تركيا والجبل الأسود الأسبوع المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، حيث لا يزال يتعافى من إصابة في الفخذ.

وكتب هالاند الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات لفريقه بروسيا دورتموند في كل المسابقات بسبب الإصابة على تويتر يوم الاثنين: للأسف لن أكون جاهزا للعب مع المنتخب الوطني. أتمنى التوفيق للنرويج.

ويحل منتخب النرويج ضيفا على تركيا في الثامن من أكتوبر قبل أن يستضيف الجبل الأسود بعدها بثلاثة أيام.

وغاب هالاند، الذي سجل 68 هدفا في 67 مباراة مع دورتموند حتى الآن، عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الألماني، وأيضا عن الانتصار على سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

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