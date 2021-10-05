.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سترلينغ: المنتخب الإنجليزي يريد صنع التاريخ

  • الخط
اللاعب رحيم ستيرلينغ يكش البراغيث أثناء المباراة
اللاعب رحيم ستيرلينغ

سترلينغ: المنتخب الإنجليزي يريد صنع التاريخ

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد رحيم سترلينغ لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه يستحق أكثر من الإشادة بلاعبيه، في الوقت الذي يسعى فيه منتخب بلاده للتتويج بلقب عقب خسارته في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن المنتخب الإنجليزي فشل في التتويج بأول لقب لبلاده منذ الفوز بكأس العالم 1966، وذلك بعد الخسارة أمام نظيره الإيطالي بضربات الترجيح في ملعب "ويمبلي" في يوليو الماضي.

وينظر سترلينغ إلى ما حدث في الصيف بمزيج من الفخر والأسف، كما قال إن فريق المدرب غاريث ساوثغيت يسعى لصنع التاريخ.

وقال سترلينغ في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، يوم الثلاثاء: لازال هناك من يهنئنا وأشياء من هذا القبيل، لا يوجد شيء لتهنئتنا عليه لأننا لم نفز.

وأضاف: هذا هو الشيء الرائع داخل الفريق، لا نكتفي بالقيام بعمل جيد من أجل هذا البلد، كنا نسعى حقا للعودة بالبطولة إلى بلادنا وهذه هي عقلية الفريق الآن.

وتابع :كان الأمر رائعا، لقد تأهلنا للمباراة النهائية لكننا نريد الفوز ونريد صنع التاريخ، وأعتقد أن تلك كانت هي الرسالة منذ اليوم الأول لوجود ساوثغيت.

ويسير المنتخب الإنجليزي على طريق التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستقام في شتاء العام المقبل في قطر، بتصدره مجموعته في التصفيات قبل مواجهة أندورا يوم السبت ثم المجر بعد ذلك بثلاثة أيام.

وكان سترلينغ قد بدأ مسيرته الدولية منذ ما يقرب من تسعة أعوام وسجل 18 هدفا في 70 مباراة.

وأرجع سترلينغ "26 عاما" ، والذي سبق له أن عانى من الخروج المبكر مع المنتخب الإنجليزي من بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا 2014 و2016 ، تغير عقلية وأسلوب الفريق إلى ساوثغيت المدير الفني الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات
مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله
فيديو لحيوان غريب يشبه التمساح يظهر في مصر ويثير رعباً فيديو لحيوان غريب يشبه التمساح يظهر في مصر ويثير رعباً
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
تحذير سيصدمك.. لا تصور طعامك وتنشره بمواقع التواصل أبداً تحذير سيصدمك.. لا تصور طعامك وتنشره بمواقع التواصل أبداً
الرئيس التنفيذي لـ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" يخسر 7 مليارات دولار في ساعات
قبل أن تذهب
لبنانيون يطالبون باستكمال العدالة في تحقيق انفجار المرفأ
لبنانيون يطالبون باستكمال العدالة في تحقيق انفجار المرفأ
اكتشف المزيد