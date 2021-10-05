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فيرغسون ينتقد سولشاير بسبب رونالدو

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رونالدو شارك بديلاً خلال اللقاء

فيرغسون ينتقد سولشاير بسبب رونالدو

لندن - رويترز

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قال أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يلعب أساسيا في التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون بدلا من المشاركة بديلا في الشوط الثاني.

ودفع المدرب أولي جونار سولشاير برونالدو بعد مرور ساعة من اللقاء وكان يونايتد متقدما وقتها 1-صفر لكن إيفرتون أدرك التعادل في الدقيقة 65 وتماسك ليخرج بنقطة.

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيرغسون لأسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف إن إيفرتون حصل على دفعة معنوية: حين عرف أن رونالدو لن يلعب.

وعندما قال نورمحمدوف لفيرغسون إن رونالدو نزل بديلا في الشوط الثاني أضاف أسطورة التدريب الاسكتلندي: أعرف بالطبع، لكن يجب عليك دائما أن تبدأ المباراة بأفضل اللاعبين.

وقال رونالدو إن فيرغسون الذي تعاقد مع اللاعب البرتغالي في سن "18 عاما" من سبورتنغ لشبونة في 2003 لعب دورا كبيرا في عودته إلى أولد ترافورد.

وسيتقابل يونايتد الذي يملك 14 نقطة من سبع مباريات في الدوري مع ليستر سيتي في 16 أكتوبر في الجولة المقبلة من المباريات بعد التوقف الدولي.

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