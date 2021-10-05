لوكاكو: أنا ضخم جداً ومهاجم خطير

يكره الهداف البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو وصفه بأنه صائد الأهداف حيث يعتقد مهاجم تشيلسي الإنجليزي بأنه لاعب متعدد المهارات في خط الهجوم.

وعاد لوكاكو "28 عاما" إلى تشيلسي في أغسطس الماضي قادما من إنتر ميلان الإيطالي، وسجل أربعة أهداف خلال تسع مباريات هذا الموسم.

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ويعتبر لوكاكو أحد القناصين البارزين في العقد الماضي حيث تخطى حاجز العشرة أهداف في كل موسم من المواسم التسعة الماضية.

ومنذ بداية موسم 2019 - 2020 عندما انتقل إلى إنتر ميلان ، أحرز لوكاكو 50 هدفا في 78 مباراة بالدوري ، وهو الرقم الذي تجاوزه خمسة لاعبين فقط في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ومن بين الأهداف الخمسين للوكاكو، جاء هدفان فقط من خارج منطقة الجزاء خلال المباراتين أمام بريشيا في موسم 2019 - 2020 وأمام جنوه في موسم 2020 - 2021 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولكن لوكاكو يشعر بأن سمعته تسبقه آحيانا، وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين: الطريقة التي نشأت بها، أنا ضخم جدا ، الجميع يعتقد بأنني رجل الأهداف، فقط احتفظ بالكرة وأصبح صائدا للأهداف. لكني لم ألعب بهذه الطريقة أبدا، أكره ذلك، مصدر قوتي الأكبر هو أنني خطير عندما أواجه المرمى، ولهذا نادرا ما أخطأ الاختيار. بعد أن أمرر الكرة أعرف أين أقف داخل منطقة الجزاء.

وأوضح لوكاكو: يمكنني القيام بكل الأمور نسبيا، في بعض المباريات عندما أدرك أن هناك الكثير من المساحات في الدفاع ألعب بطريقة مختلفة.

وختم لوكاكو بالقول: السبب في كوني منتجا أمام المرمى هو أن بإمكاني القيام بالقليل من كل الأمور.