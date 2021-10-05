نوير يغيب عن تدريبات منتخب ألمانيا

غاب حارس المرمى مانويل نوير يوم الثلاثاء عن أول مران للمنتخب الألماني لكرة القدم قبل المباراتين المقررتين أمام رومانيا ومقدونيا الشمالية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وركز مانويل نوير (35 عاما) حارس مرمى بايرن ميونخ، اليوم على التعافي في الفندق الذي يقيم به المنتخب، وذلك بعد المشاركة في المباراة التي خسرها بايرن أمام آينتراخت فرانكفورت 1 - 2 يوم الأحد.

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وقاد المدير الفني هانزي فليك تدريبات المنتخب بمشاركة 22 لاعبا في ملعب تدريب فريق هامبورغ المنافس بدوري الدرجة الثانية.

ورغم غياب نوير عن مران اليوم، لا تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة المقررة أمام رومانيا يوم الجمعة المقبل أو المباراة أمام مقدونيا الشمالية المقررة بعدها بثلاثة أيام.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة العاشرة في التصفيات ولديه فرصة حسم التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم هذا الشهر، لكن ذلك يعتمد على نتائج المباريات الأخرى في المجموعة.