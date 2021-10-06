اتهام لاعب برازيلي بمحاولة قتل الحكم خلال مباراة

واجه لاعب برازيلي اتهاما بالشروع في قتل حكم، بعد أن ركله بقوة في رأسه خلال مباراة بدرجة أدنى لدوري كرة القدم جنوب البلاد.



وهاجم وليام ريبيرو لاعب ساو باولو آر إس الحكم عقب احتساب مخالفة ضده خلال مباراة خارج الأرض أمام جواراني يوم الاثنين.



وتوقفت المباراة لمدة 14 دقيقة بالشوط الثاني، بينما نقل الحكم رودريغو كريفيلارو للمستشفى. وغادر في وقت لاحق.



وقال الضابط المسؤول عن القضية: قررت اتهام الشاب بمحاولة القتل لأنه من فهمي للقضية فإنه خاطر بالتسبب في نتيجة مميتة.



وحدثت الواقعة في ذكرى مرور 113 عاما على تأسيس النادي.



ووصف النادي الواقعة بأنها الأكثر ألما في تاريخه، وقرر فصل ريبيرو والنظر في اتخاذ إجراءات أخرى ضده.



ويلعب الفريق الصغير في الدرجة الثانية لدوري ولاية ريو جراندي دو سول.



وقرر اتحاد كرة القدم بالولاية إعادة المباراة في اليوم التالي وفاز جواراني 1-صفر.

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