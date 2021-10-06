بايرن يتدرب أمام جماهيره للمرة الأولى منذ 20 شهراً

أجرى بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء، تدريباته بحضور المشجعين للمرة الأولى منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد قبل نحو 20 شهرا.

وشهد المران حضور نحو 100 مشجع، ويعود العدد القليل إلى غياب أغلب نجوم الفريق لانشغالهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم.

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وكان من بين اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادة المدير الفني جوليان ناغلسمان، كل من كينغسلي كومان وعمر ريتشاردز.

وذكر نادي بايرن ميونخ أن مران الأربعاء هو الأول الذي يجرى بحضور مشجعين منذ 17 فبراير 2020.

وسمح بايرن ميونخ بحضور ألف مشجع لمران الفريق، بشرط تقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو نتائج سلبية للفحوص أو التعافي من العدوى، كما كان ارتداء الكمامات إلزاميا.