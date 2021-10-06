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جماهير ميلان تطلق صيحات استهجان على دوناروما

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من الإحماء قبل المباراة

جماهير ميلان تطلق صيحات استهجان على دوناروما

ميلان - رويترز

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تعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان السابق لصيحات استهجان من جماهير‭ ‬ناديه السابق خلال عودته لاستاد سان سيرو لخوض مباراة مع إيطاليا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إسبانيا يوم الأربعاء، وذلك إثر انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وانضم دوناروما إلى النادي الفرنسي في يوليو الماضي بعد ستة مواسم في ميلان ولم تغفر بعض الجماهير للحارس الشاب البالغ عمره 22 عاما رحيله عن النادي.

وساهم الحارس في احتلال ميلان المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014، وأيضا لعب دورا حاسما في فوز إيطاليا ببطولة أوروبا 2020 يوليو الماضي، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أمس الثلاثاء أن بعض الجماهير رفعت لافتة خارج الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإيطالي مكتوبا عليها "دوناروما.. لن يتم الترحيب بك مرة اخرى في ميلانو".

ويلتقي بطل أوروبا مع إسبانيا في ميلانو قبل مواجهة بلجيكا وفرنسا في تورينو في المباراة الاخرى بقبل النهائي يوم الخميس.

ويلتقي الفائز من كل مباراة في النهائي يوم الأحد المقبل. وفازت إيطاليا على إسبانيا بركلات الترجيح في قبل نهائي بطولة أوروبا 2020.

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