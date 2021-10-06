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كيكي فلوريس يعود إلى تدريب خيتافي

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كيكي سانشيز فلوريس
كيكي درب في إسبانيا والبرتغال وإنجلترا والصين والإمارات

كيكي فلوريس يعود إلى تدريب خيتافي

مدريد - رويترز

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عين خيتافي متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كيكي سانشيز فلوريس مدربا للمرة الثالثة يوم الأربعاء، عقب إقالة ميتشل يوم الاثنين للفشل في تحقيق أي انتصار في أول ثماني مباريات هذا الموسم.

وتولى فلوريس مدافع ريال مدريد وفالنسيا السابق قيادة خيتافي لأول مرة في 2005، وعاد للنادي المنتمي للعاصمة مدريد مجددا خلال فترة قصيرة في 2015 وترك المنصب بعد أقل من شهرين.

ودرب فلوريس (56 عاما) فالنسياوأتليتيكو مدريد وإسبانيول بجانب بنفيكا البرتغالي وواتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما عمل في الإمارات والصين.

ونال خيتافي نقطة واحدة هذا الموسم وتعثر منذ مغادرة المدرب خوسيه بوردالاس الذي قاد الفريق لمدة خمس سنوات وأعاده لدوري الدرجة الأولى، كما تأهل للدوري الأوروبي قبل انتقاله لتدريب فالنسيا في مايو الماضي.

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