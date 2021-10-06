كيليني يشعر بـ"الاشمئزاز" عقب عنصرية جماهير فيورنتينا

كشف جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس أنه شعر بالاشمئزاز، بصفته مواطنا إيطاليا، من الإساءات العنصرية ضد لاعبي نابولي من مشجعي فيورنتينا يوم الأحد.



وتعرض السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لإهانات من جماهير فيورنتينا، بينما ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن زميليه بالفريق النيجيري فيكتور أوسيمن والكاميروني أندريه-فرانك زامبو أنغيسا واجها إساءات أيضا خلال الفوز 2-1 بالدوري.



وأبلغ كيليني الصحافيين قبل مباراة إيطاليا وإسبانيا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء بأن هذه الإساءات العنصرية "غير مقبولة".



وأضاف: نحتاج لتطبيق قوانين وقواعد وهذا أهم شيء. أشعر بالاشمئزاز بصفتي إيطاليا وأنتمي إلى توسكان وكذلك لأن إيطاليا ليست دولة عنصرية بالنسبة لي، ويجب اتخاذ إجراءات أكثر وإلا سنترك صورة سيئة عن أنفسنا.



وفي الشهر الماضي فتح مدعون تحقيقا في مزاعم ترديد جماهير لاتسيو هتافات عنصرية ضد لاعبي وسط ميلان تيموي باكايوكو وفرانك كيسي، بينما اعتذر يوفنتوس عن نشر حساب فريق السيدات على تويتر صورة تحمل إشارة عنصرية في أغسطس الماضي.

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