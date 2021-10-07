.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أبراهام: فهمي للخطط تحسن بسبب مورينيو

  • الخط
أبراهام مع مدربه

أبراهام: فهمي للخطط تحسن بسبب مورينيو

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال تامي أبراهام إنه اتخذ قرار ترك تشيلسي والانضمام إلى روما بعد محادثة مع جوزيه مورينيو مدرب الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وإن العمل مع البرتغالي طور بالفعل من وعيه الخططي.

وترك أبراهام خريج أكاديمية تشيلسي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس للانضمام إلى روما بعقد لخمس سنوات مقابل 40 مليون يوروvوسجل أربعة أهداف في عشر مباريات بجميع المسابقات.

وقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاما إنه كان يميل إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه أبدل رأيه بعد أن سمع خطط مورينيو للفريق.

وأبلغ أبراهام صحيفة تايمز في مقابلة "كان لجوزيه هدف. كان بإمكاني أن أرى أين يريد من روما أن يذهب وأردت أن أكون جزءا من هذه العملية. إنه رجل جيد وقد ساعدني كثيرا حتى الآن. لقد تعلمت الكثير من الناحية الخططية بقدر ما تعلمت طيلة حياتي كلها".

وبفضل تألق أبراهام مع روما، تلقى المهاجم دعوة للانضمام إلى تشكيلة إنجلترا من أجل مباراتي أندورا والمجر في تصفيات كأس العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي
17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك! 17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك!
الأكثر قراءة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف
مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا
"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل
بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن
ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري
قبل أن تذهب
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
اكتشف المزيد