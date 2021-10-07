أبراهام: فهمي للخطط تحسن بسبب مورينيو

قال تامي أبراهام إنه اتخذ قرار ترك تشيلسي والانضمام إلى روما بعد محادثة مع جوزيه مورينيو مدرب الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وإن العمل مع البرتغالي طور بالفعل من وعيه الخططي.

وترك أبراهام خريج أكاديمية تشيلسي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس للانضمام إلى روما بعقد لخمس سنوات مقابل 40 مليون يوروvوسجل أربعة أهداف في عشر مباريات بجميع المسابقات.

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وقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاما إنه كان يميل إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه أبدل رأيه بعد أن سمع خطط مورينيو للفريق.

وأبلغ أبراهام صحيفة تايمز في مقابلة "كان لجوزيه هدف. كان بإمكاني أن أرى أين يريد من روما أن يذهب وأردت أن أكون جزءا من هذه العملية. إنه رجل جيد وقد ساعدني كثيرا حتى الآن. لقد تعلمت الكثير من الناحية الخططية بقدر ما تعلمت طيلة حياتي كلها".

وبفضل تألق أبراهام مع روما، تلقى المهاجم دعوة للانضمام إلى تشكيلة إنجلترا من أجل مباراتي أندورا والمجر في تصفيات كأس العالم.