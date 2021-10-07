أساطير نيوكاسل يحتفون باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة

احتفى عدد من أساطير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بعد انتقال الملكية من الإنجليزي مايك أشلي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الخميس، استحواذ مجموعة استثمارية بنسبة 100%؜ على النادي الإنجليزي بجانب "بي سي بي كابيتال" و"أر بيسبورتس ميديا".

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وكان ألان شيرر أبرز أساطير النادي والدوري الإنجليزي من أوائل السعداء بالاستحواذ، إذ كتب في تغريدة له على "تويتر": "نعم، نستطيع أن نجرؤ على الأمل مجددا".

ولعب شيرر لنيوكاسل 10 أعوام بين 1996 و2006 قادما من فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي مع بلاكبرن روفرز، وفي عقده مع النادي الملقب بطيور الـ"ماغبايز" وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، كما سجل رقما قياسيا كونه أول لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 124 مباراة، كما وصل إلى 260 هدفا في مسيرته مع النادي.

وأبدى لاعب الوسط الإنجليزي روب لي سعادته وهو الذي قضى 10 أعوام بقميص نيوكاسل عبر تغريدة نشر فيها "تم الاستحواذ" مرفقا صورة له بقميص نيوكاسل عندما كان لاعبا إلى جانب ألان شيرر.

ولعب حارس المرمى الأيرلندي شاي غيفن بقميص نيوكاسل لاثني عشر عاما من 1997 إلى 2009، ليعبر عن سعادته بوضع رموز تعبيرية لقلبين باللونين الأبيض والأسود أن يضيف أخرى معلقا "لقد مر وقت طويل ونحن ننتظر ولكن أخيرا حصلت الجماهير على الذي تستحقه، ملاك يريدون أن يضعوا نيوكاسل في القمة مجددا حيث ينتمي ولديهم الطموح لمقارعة الكبار. أوقات رائعة لجماهير التون البيضاء والسوداء".