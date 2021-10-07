إسبانيا توقف رقم إيطاليا القياسي وتتأهل إلى نهائي دوري الأمم

ثأرت إسبانيا من مضيفتها إيطاليا، بطلة أوروبا، وبلغت المباراة النهائية للنسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عندما تغلبت عليها 2-1 يوم الأربعاء على ملعب سان سيرو في ميلانو أمام 37 ألف متفرج في نصف النهائي.

وسجل فيران توريس (17 و45+2) هدفي إسبانيا، فيما سجل البديل لورنزو بيليغريني (83) هدف الشرف لأصحاب الأرض الذي لعبوا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 إثر طرد قائدهم ليوناردو بونوتشي. وتلتقي فرنسا، بطلة العالم، مع بلجيكا الخميس في تورينو في مباراة نصف النهائي الثانية، فيما تقام المباراة النهائية الأحد على ملعب سان سيرو، ومباراة المركز الثالث على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو.