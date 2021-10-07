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جماهير نيوكاسل تحتفل باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على النادي

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الجماهير إلى جانب أماندا ستيفلي عضو مجلس إدارة نيوكاسل الجديدة ورئيس بي سي بي كابيتال التنفيذي

جماهير نيوكاسل تحتفل باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على النادي

دبي - أحمد المصعبي

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احتفلت جماهير نيوكاسل يونايتد يوم الخميس بانتقال ملكية النادي من مايك أشلي، المالك السابق وشركته "سانت جيمس هولدينغ" إلى المجموعة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعانى مشجعو نيوكاسل من مالك النادي السابق مايك أشلي الذي استلم الفريق الشمالي في عام 2007 وهبط الفريق تحت إدارته في عامي 2009 و2016 بالإضافة إلى عدد من القرارات التي جعلته غير محبوب من قبل الجماهير مثل السماح للمدرب الإسباني رافائيل بينيتيز بالرحيل بعد صعوده مع الفريق وتقديمه بضع مواسم جيدة وتجديد عقد المدرب السابق الفرنسي ألان باردو 8 أعوام وأخيرا التعاقد مع جولينتون المهاجم البرازيلي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني وهو الذي منذ قدومه في 2019 سجل 10 أهداف فقط خلال 88 مباراة.

وأبدت الجماهير فرحتها عبر الغناء أمام ملعب النادي سنت جيمس بارك في نيوكاسل والتعبير عن قدرتها أخيرا في التخلص من فترة تعد من الأسوأ بالنسبة لها في تاريخها بعد الهبوط مرتين خلال 15 عاما.

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