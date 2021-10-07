صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نادي نيوكاسل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الخميس، أن مجموعة استثمارية تحت قيادته استحوذت على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100% يوم الخميس.

وجاء على حساب صندوق الاستثمارات العامة على "تويتر": أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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وأوضح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ قائلا: نسعد اليوم بالاستحواذ على نادي نيوكاسل أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر في هذه المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي.