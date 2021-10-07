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طاقم تحكيم نسائي لمباراة إنجلترا مع أندورا

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الأوكرانية مونزول

طاقم تحكيم نسائي لمباراة إنجلترا مع أندورا

زيورخ - رويترز

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سيتولى طاقم تحكيم نسائي بالكامل إدارة مباراة إنجلترا مع أندورا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم السبت.

وستدير الأوكرانية كاترينا مونزول المباراة، وستنال المساعدة من مواطنتيها مارينا ستريلتسكا وسفيتلانا جروشكو.

وستكون الحكمة الفرنسية صاحبة الخبرة ستيفاني فرابار هي المسؤولة عن نظام حكم الفيديو المساعد في مباراة المجموعة التاسعة، لتصبح هذه أول مرة تقام فيها مباراة لمنتخب إنجلترا للرجال على المستوى الدولي بطاقم تحكيم من السيدات.

وسيظهر حكمان من الرجال في هذه المباراة أيضا هما دينيس شورمان الحكم الرابع ومواطنه الأوكراني فيكتور ماتياش الذي يساعد في تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد.

وأدارت مونزول مباراة في دوري الأمم الأوروبية بين سان مارينو وجبل طارق في نوفمبر من العام الماضي لتصبح ضمن أول فريق نسائي كامل يدير مباراة للرجال على المستوى الدولي.

وكانت مونزول كتبت التاريخ في 2016 عندما أصبحت أول حكمة في أوكرانيا تدير مباراة على المستوى الأول في منافسات الرجال.

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