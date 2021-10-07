.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لاعب برايتون يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة

  • الخط
لاعبو برايتون في مباراة سابقة

لاعب برايتون يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة

برايتون - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال برايتون اند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن أحد لاعبيه يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة مزعومة.

وذكرت سكاي سبورتس أن اللاعب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، اعتقل في ملهى ليلي في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وقالت شرطة ساسيكس في بيان "ألقي القبض على رجلين بعد أن أبلغت امرأة عن تعرضها لاعتداء جنسي في مكان في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء. ألقي القبض على رجل في الأربعينات من عمره ورجل في العشرينات من العمر، وكلاهما من برايتون، للاشتباه في ارتكابهما اعتداء جنسيا وظلوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة في هذا الوقت".

وقال النادي إنه على علم بأن "أحد لاعبيه يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة مزعومة".

وأضاف "الأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي فإن النادي غير قادر على الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي
17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك! 17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك!
الأكثر قراءة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف
مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا
"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل
بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن
ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري
قبل أن تذهب
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
اكتشف المزيد