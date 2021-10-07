لاعب برايتون يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة

قال برايتون اند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن أحد لاعبيه يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة مزعومة.

وذكرت سكاي سبورتس أن اللاعب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، اعتقل في ملهى ليلي في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

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وقالت شرطة ساسيكس في بيان "ألقي القبض على رجلين بعد أن أبلغت امرأة عن تعرضها لاعتداء جنسي في مكان في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء. ألقي القبض على رجل في الأربعينات من عمره ورجل في العشرينات من العمر، وكلاهما من برايتون، للاشتباه في ارتكابهما اعتداء جنسيا وظلوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة في هذا الوقت".

وقال النادي إنه على علم بأن "أحد لاعبيه يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة مزعومة".

وأضاف "الأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي فإن النادي غير قادر على الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي".